Sébastien Haller treedt met nieuwe goal in voetsporen Cristiano Ronaldo

Haller heeft nu in alle zes de groepsduels van dit seizoen gescoord. Ronaldo was de enige die dat eerder al presteerde. De Portugees deed dat in het voetbaljaar 2017/2018 voor Real Madrid.

De 27-jarige Haller debuteerde dit seizoen in de Champions League met vier doelpunten tijdens het gewonnen uitduel met Sporting (1-5). Hij maakte dinsdag in het thuisduel met Sporting zijn tiende treffer in zes duels.

Haller is nu topscorer van de Europese koningsklasse. De Poolse spits Robert Lewandowski komt woensdag in actie met Bayern München. Hij staat voorlopig op een totaal van negen doelpunten.