Emotionele brief Belgische atlete: ’Olympische gedachte wordt op pijnlijke manier omgebogen’

„Als ik de laatste dagen naar de wereld, de mensen en de media kijk, zie ik veel hoopgevende signalen, maar ook veel diepbedroevende beelden, handelingen en uitspraken. En dan heb ik het helaas niet over al die sterfgevallen en oververmoeide medici. Ik heb het dan over het egoïsme van de mens dat in volle glorie naar boven komt”, aldus De Grande.

Chronische leukemie

In 2011 werd bij de nu 30-jarige Belgische chronische leukemie vastgesteld. Haar levensverwachting was drie à vijf jaar. Nu, negen jaar later, is de kanker niet verdwenen, maar onder controle. Vorig jaar werd ze zelfs weer tweede op het Belgisch kampioenschap op de 1.500 meter, en De Grande hoopte vurig op deelname aan de Olympische Spelen.

„Ik hoor sporters zeggen dat het niet evident is. Dat de onzekerheid knaagt. En als sporter begrijp ik dat. Maar als mens veel minder. Weet je welke onzekerheid knaagt? Niet deze of je doel binnen vier maanden doorgaat of pas binnen anderhalf jaar. Maar wel of je morgen nog zal leven. Of je nog van je dierbaren afscheid zal kunnen nemen nu je in quarantaine ligt”, schrijft De Grande op haar Facebook-account.

’Eerst leven’

„De Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen, wordt plots op een pijnlijke manier omgebogen. Het virus wereldwijd overwinnen is belangrijker dan het ’meedoen’ aan de Spelen”, vindt de Belgische. „De focus zou op heel andere dingen moeten liggen voor al die sporters, voor al die vrijwilligers, voor de organisatie en voor iedereen ter wereld. Al die helpende handen, snuggere hersencellen, en financiële middelen, zijn nu broodnodig in een veel grotere strijd en een veel belangrijkere gedachte dan de Olympische of welke sport dan ook. Want om te kunnen sporten en feesten, moeten we eerst en vooral kunnen leven.”

Lees hieronder de volledige brief van Lindsey De Grande