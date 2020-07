Het is nooit saai rond golfmiljardair Tiger Woods

Tiger Woods, hoe dan ook een fenomeen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het is nooit saai rond Tiger Woods. Geboren voor het sterrendom, een leven in de spotlights dat hem opbrak, maar waaruit hij zich ook weer oprichtte. Een seksschandaal kostte hem zijn huwelijk met Elin Nordegren, om daarna nog een paar keer in opspraak te raken. Ook zagen we Woods hulpeloos met acute rugklachten in elkaar zakken op de golfbaan, waarna velen zijn pensioen aankondigden. Vier rugoperaties verder gaat het 44-jarige fenomeen op jacht naar een nieuw record na de ontelbare die hij al verbrak.