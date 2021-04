Agent André Onana: ’Rvc Ajax wil deal binnen een dag’

De Spanjaard heeft kennisgenomen van de uitspraak van directeur voetbalzaken Marc Overmars – vlak voor de finale van de KNVB-beker – dat de onderhandelingen zijn stopgezet. „Dat had ik inmiddels via de media ook vernomen”, zegt Botines, die wel denkt te weten waar dat standpunt vandaan komt. „Marc begrijpt de situatie, maar de rvc pusht om snel een deal te sluiten, wil dat binnen één dag.”

Onana heeft van Ajax een contractvoorstel ontvangen tot medio 2024, maar wil niet langer blijven dan 2023. „Er zijn wat verschillen van mening, geen grote. Marc doet het goed”, benadrukt Botines, die via de mail een aantal suggesties heeft gedaan om de plooien glad te strijken. Voor de rvc zou het echter nu ’ja’ of ’nee’ zijn. En dan is het voor Onana en Botines ’nee’. „Wij zijn bereid verder te praten. En als dat niet gebeurt, zien we wel waar de toekomst van André ligt en wanneer.”

De zaakwaarnemer heeft het liever over andere zaken: over de poging om de schorsing tot februari 2022 van Onana korter te krijgen. „Ajax en wij zijn bezig om naar het CAS te gaan. En de zaak dient waarschijnlijk eind mei.” Mocht dat Hof van Arbitrage voor Sport de straf handhaven, dan bestaat de kans dat de doelman over ruim een jaar transfervrij de Johan Cruijff ArenA uitloopt.