Wout van Aert wint titanenstrijd op venijnig heuveltje in Tour of Britain

De vierde etappe finishte op de Great Orme, een venijnig heuveltje van 1,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van zes procent. Van Aert moest diepgaan om wereldkampioen Julian Alaphilippe van Deceuninck - Quick Step in te kloppen in de sprint.

Vlak achter de twee titanen legden Michael Woods (Israel Start-Up Nation) en Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck - Quick Step) beslag op de derde en vierde plek.

Ethan Hayther van INEOS Grenadiers gaf acht seconden prijs en raakte zodoende de leiding in het algemeen klassement kwijt aan Van Aert, die maandag de openingsrit won, maar zijn trui een dag later alweer kwijt was. De Belgisch kampioen boog woensdag, mede dankzij tien bonificatieseconden, een achterstand van zestien seconden om in een voorsprong van twee seconden.

Pascal Eenkhoorn

Pascal Eenkhoorn is nog altijd de eerste Nederlander in het klassement. De ploeggenoot van Van Aert viel echter van de zesde plek terug naar de 22e plaats. Hij kwam woensdag in de koninginnenrit als veertigste binnen, op 2.29 minuten van de winnaar.

De Tour of Britain duurt nog tot en met zondag.