De Wit staat voor Europees AZ-debuut in Belgrado

Beide spelers maken deel uit van de 21 man tellende selectie waarmee AZ-coach Arne Slot woensdag naar Servië is vertrokken voor het eerste groepsduel met FK Partizan.

Aboukhlal was er eind augustus al bij toen AZ zich via een overwinning op Antwerp plaatste voor de groepsfase, maar de van PSV overgekomen aanvaller was toen nog niet speelgerechtigd. De Wit kwam pas later over van Ajax waarmee hij nog even meespeelde in het play-offduel in de Champions League tegen APOEL Nicosia.

FK Partizan - AZ begint donderdag om 21.00 uur.