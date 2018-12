Nadal speelt ook met Dimitrov

De Spanjaard was in de halve eindstrijd op zijn favoriete ondergrond ook veel te sterk voor Grigor Dimitrov, de nummer 5 van de wereld uit Bulgarije: 6-4 6-1.

Nadal stuit zondag in de finale op Kei Nishikori. De Japanner was in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev: 3-6 6-3 6-4. Nishikori wacht een loodzware klus, want Nadal laat de hele week al zien dat hij uitstekend is hersteld van een langdurige bovenbeenblessure.

Hij verloor slechts elf games in zijn eerste drie wedstrijden tegen de Sloveen Aljaz Bedene (6-1 6-3), de Rus Karen Chatsjanov (6-3 6-2) en Oostenrijker Dominic Thiem (6-0 6-2).