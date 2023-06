Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kieft: ’Mourinho vals, slecht en duivels’

Door Wim Kieft

Lang had je een zekere bewondering voor José Mourinho, voor zijn charisma, zijn optredens en zijn prestaties. Dat hij het iedere keer flikte, finales haalde en won. Daarmee dwong hij respect af. Wel in ogenschouw genomen dat Mourinho behoudens bij zijn eerste klus als trainer van FC Porto heeft gewerkt bij clubs met een overdaad aan budget. Of het nu bij Chelsea was met de Rus Roman Abramovich of bij Internazionale met de Italiaan Moratti of bij Real Madrid hoewel hij daar evenals bij Manchester United niet echt succesvol is geweest met het winnen van hoofdprijzen.