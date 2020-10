Terugkeer 45-jarige goalie in Oekraïense selectie na corona-uitbraak

Andriy Pyatov (Sjachtar Donetsk), Andriy Lunin (Real Madrid) en Yuriy Pankiv (FC Oleksandriya) zitten momentaal allemaal in quarantaine.

Tijdens zijn carrière kwam Shovkovskiy 92 keer uit voor de nationale ploeg. Hij fungeert al enkele jaren als assistent-trainer van bondscoach Andriy Shevchenko.

Shovkovskiy kan zijn borst natmaken. Hoewel Heorhiy Bushchan de nieuwe eerste keeper is, is het goed mogelijk dat de ervaren keeper minuten gaat maken. Oekraïne komt de komende acht dagen namelijk maar liefst drie keer in actie.

De Oekraïners oefenen woensdagavond tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. Zaterdag en dinsdag wachten Nations League-clashes met twee andere toplanden, respectievelijk Duitsland en Spanje.

Shovkovskiy kwam bijna zijn gehele loopbaan uit voor Dynamo Kiev. In 1986 kwam hij binnen als jeugdspeler, om pas in 2016 - na 426 duels - afscheid te nemen. Tussendoor kwam hij als huurling kortstondig uit voor CSK ZSU Kiev.