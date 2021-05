Jong Oranje stunt en bereikt halve finales EK

Boadu had in de tweede helft ook al voor de gelijkmaker gezorgd in Boedapest. Jong Oranje speelt donderdag in de halve eindstrijd tegen de winnaar van de confrontatie tussen Jong Denemarken en Jong Duitsland die later vanavond wordt gespeeld. Die wedstrijd is in de stad Szekesfehervar.

„Dit zijn de mooisten om te maken, iedereen kan wel zien dat ik de bal niet helemaal goed raakte. Wij gingen uit van onze eigen kracht. Met keihard werken, kunnen we resultaat halen”, sprak een dolblij Boadu. „Je wint nu van Frankrijk, dus je kan van iedereen winnen. Nu moeten we het weer late zien.”

Myron Boadu wordt bejubeld. Ⓒ ANP/HH

Jong Oranje begon met Tyrell Malacia en Ferdi Kadioglu in de basis om voor controle te zorgen op het middenveld. Normaal gesproken is Teun Koopmeiners daar een van de controleurs, maar de aanvoerder ontbrak omdat hij bij de EK-selectie van het ’grote’ Oranje zit.

De ploeg van trainer Erwin van de Looi begon goed en toonde geen ontzag voor de sterke Fransen. Na ruim een kwartier spelen kreeg Jong Oranje de eerste kans van de wedstrijd, maar het schot van Calvin Stengs van een metertje of 20 ging naast het doel. Even later was het opnieuw Stengs die de 1-0 op zijn schoen had, maar zijn schot was dit keer veel te zwak.

Dani de Wit met Jonathan Ikoné achter zijn vodden. Ⓒ REUTERS

Het was toch Frankrijk dat op voorsprong kwam in de 23e minuut na een treffer van Dayot Upamecano die helemaal vrij kon inkoppen uit een hoekschop. Een tegenvaller voor de ploeg van Erwin van de Looi, die in de eerste helft eigenlijk beter was dan de ploeg die een half miljard euro waard is.

Domper voor de Fransen was het snelle uitvallen van Colin Dagba. De rechtsback, die in de 12e minuut naar de kant moest, was het slachtoffer van een onschuldige sliding van Malacia.

Tyrell Malacia ontfermt zich over Colin Dagba die geblesseerd moest uitvallen. Ⓒ AFP

Na de openingstreffer waren het de jeugdige Fransen die de touwtjes in handen namen. Pas enkele minuten voor het rustsignaal kreeg Oranje een prima kans op de 1-1, maar Justin Kluivert, die knap was vrijgespeeld door Perr Schuurs, miste koelbloedigheid. Zij schot vanaf de rand van het strafschop ging wild en huizenhoog over.

In de tweede helft was de eerste kans voor Jong Oranje wel direct raak. Myron Boadu controleerde een schot van Abdou Harroui knap en rondde beheerst af. Onzekerheid over het goedkeuren van de treffer was er ondanks een buitenspelluchtje niet. De VAR is namelijk niet aanwezig bij het EK.

Ook na de treffer bleef Jong Oranje beter, maar de beste kans was er voor de Fransen. Jonathan Ikoné raakte de paal na eerdere tussenkomst van Ajacied Perr Schuurs.

In de laatste fase was Frankrijk beter, maar sloeg de ploeg van Van de Looi na een scherpe counter toe.