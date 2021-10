F1-baas Stefano Domenicali: ’Volgend jaar mogelijk 7 of 8 sprintraces’

Dit jaar wordt er tijdens drie weekenden geëxperimenteerd met die opzet. De traditionele kwalificatie wordt dan op vrijdag verreden, waarin de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag wordt bepaald. Daarin wordt gestreden om de startopstelling voor de daadwerkelijke hoofdwedstrijd op zondag en verdient de top-3 ook WK-punten. Dit gebeurde al in Silverstone en Monza en krijgt nog een vervolg in São Paulo.

„Het overgrote deel van de reacties is positief. Ook de promotors van de races zijn heel blij, want het is iets nieuws en er is actie op vrijdag, zaterdag en zondag”, aldus Formule 1-CEO Stefano Domenicali tegenover Sky Sports. „Het sprintformat kunnen we niet op elk circuit lanceren. Er is nog veel om over na te denken, maar we willen naar een situatie dat dit format bij ongeveer een derde van de races wordt gebruikt. We moeten de juiste, strategische beslissing nemen. In zeven of acht weekenden volgend jaar? Dat is een mogelijkheid.”

De voorlopige kalender voor 2022 wordt naar verwachting later in oktober gepresenteerd. Dat seizoen zal in maart beginnen en half november eindigen. In gesprek met De Telegraaf verklapte Domenicali vorige maand al dat een maximum van 23 races op jaarbasis het streven zal blijven en het seizoen dus ook eerder zal stoppen dan dit seizoen het geval is. Nu staat de laatste race in Abu Dhabi op 12 december op de rol.

Over de sprintraces zie Domenicali toen: „Als we alleen vasthouden aan tradities, verdrinkt de sport. En dat in een business waar innovatie op het technische gebied zo belangrijk is. Dan moet je ook de rest soms vernieuwen, dat is van vitaal belang. We moeten nooit bang zijn om iets te veranderen, omdat we weten dat er dan kritiek komt. We doen het op de juiste manier en onderzoeken alles. Er is een nieuwe generatie fans, die verrast wil worden.”