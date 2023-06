Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Morgan en Rapinoe voor vierde keer naar WK met VS

07.46 uur: Voetbalsters Alex Morgan en Megan Rapinoe maken voor de vierde keer met de Verenigde Staten hun opwachting bij het WK. Ze maken deel uit van de selectie die bondscoach Vlakto Andonovski bekend heeft gemaakt. Amerika verdedigt in Australië en Nieuw-Zeeland vanaf 20 juli de wereldtitel. Het team is tegenstander van Nederland in de groepswedstrijden. De wedstrijd tegen Oranje wordt op 27 juli gespeeld.

Eerder werd bekend dat Amerika tijdens het WK aanvoerster Becky Sauerbrunn moet missen. Ze is niet op tijd hersteld van een blessure. Ook Mallory Swanson, Sam Mewis en Catarina Macario zijn er niet bij vanwege fysieke problemen.

Bondscoach Andonovski is tevreden over zijn selectie. „Iedere speelster heeft een andere weg afgelegd om op dit punt te komen. Onze selectie heeft speelsters met een aantal geweldige verhalen. We hebben een goede mix van veteranen en jonge speelsters.”

Recordaantal bezoekers bij oefenduel Australische voetbalsters

07.43 uur: De oefenwedstrijd van de Australische voetbalsters tegen Frankrijk wordt op 14 juli in het Docklands Stadium in Melbourne voor een recordaantal toeschouwers gespeeld. Volgens de voetbalbond van Australië zijn er voor de wedstrijd ruim 40.000 kaarten verkocht.

Het drukst bezochte duel was tot nu toe de wedstrijd tussen Australië en regerend wereldkampioen Verenigde Staten. In november 2021 zaten toen 36.109 mensen in het Olympisch Stadion in Sydney.

De belangstelling voor de wedstrijd van Australië tegen Frankrijk is een mooie opsteker op weg naar het WK, dat op 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland begint. Volgens de bond zijn er meer dan een miljoen kaarten voor het WK verkocht. De openingswedstrijd van de Australische vrouwen tegen Ierland is verplaatst naar een groter stadion vanwege de grote belangstelling. Dit duel wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in Sydney, dat plaats heeft voor 69.000 toeschouwers.