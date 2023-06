Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Barcelona en Real Madrid in competitie eind oktober tegen elkaar

14.34 uur: FC Barcelona en Real Madrid nemen het komend seizoen in La Liga op 29 oktober voor het eerst tegen elkaar op, blijkt uit het vrijgegeven speelschema. De wedstrijd tijdens de elfde speelronde is in het Olympisch Stadion Lluís Companys, omdat Camp Nou wordt verbouwd. De tweede ontmoeting tussen de twee Spaanse grootmachten in de competitie volgt in speelronde 32, op 21 april.

Kampioen Barcelona opent het seizoen in het weekeinde van 12 en 13 augustus met een uitwedstrijd tegen Getafe. Real moet de eerste speelronde op bezoek bij Athletic Club.

Van Bommel begint Belgische competitie met Antwerp tegen Cercle

14.22 uur: Trainer Mark van Bommel begint het nieuwe voetbalseizoen in België met Antwerp FC met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Het duel is vastgesteld op zondag 30 juli, meldt de Belgische Pro League. Union en Anderlecht spelen vrijdag 28 juli de eerste competitiewedstrijd.

Van Bommel en Antwerp, die zich begin deze maand tijdens de laatste speeldag van de play-offs op spectaculaire wijze van de titel verzekerden, nemen het een week eerder in de strijd om de Belgische Supercup op tegen verliezend bekerfinalist KV Mechelen. Antwerp pakte de dubbel in België.

De reguliere competitie in België telt komend seizoen in België opnieuw dertig speeldagen, met een langere winterstop tussen 28 december en 18 januari. De laatste speelronde is op 15 maart. De play-offs starten twee weken later en lopen tot 26 mei

Ganna opnieuw Italiaanse kampioen tijdrijden

13.59 uur: Filippo Ganna heeft zijn titel geprolongeerd bij de Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Na een rit over 25,7 kilometer in de buurt van de plaats Trento had hij op de finish 24 seconden voorsprong op Mattia Cattaneo. Matteo Sobrero eindigde als derde op 30 tellen.

Ganna moest in mei de Giro d'Italia voortijdig verlaten vanwege een positieve coronatest. Hij won de nationale titel eerder in 2019 en 2020. In 2020 en 2021 werd hij wereldkampioen tijdrijden.

Schuurs naar halve finale dubbelspel in Berlijn

13.33 uur: Demi Schuurs heeft samen met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk de halve finales bereikt van het toernooi in Berlijn. Het duo won met 6-3 6-4 van het Duitse tweetal Sabine Lisicki en Daria Kasatkina.

Schuurs deed vorige week met de Belgische Elise Mertens mee aan het toernooi in Rosmalen. Maar na de eerste ronde moesten ze zich terugtrekken vanwege een rugblessure bij Mertens.

Deurloo maakt rentree op NK en turnt meerkamp

11.38 uur: Turner Bart Deurloo keert dit weekend tijdens de NK in Ahoy Rotterdam terug op de wedstrijdvloer. Deurloo, die begin deze maand terugkwam op zijn besluit om te stoppen, turnt een volledige meerkamp.

De tweevoudig olympiër kondigde begin februari zijn afscheid aan en werkte sindsdien als coach binnen de Nederlandse mannenselectie, maar liet begin deze maand weten dat hij wellicht toch te vroeg gestopt was.

Oorspronkelijk zou Deurloo nog tot en met de NK actief zijn als coach van onder meer Jordi Hagenaar en Martijn de Veer en zou hij pas ná de Nederlandse titelstrijd aansluiten bij het centrale programma. Die plannen zijn gewijzigd en dus doet Deurloo in Ahoy een gooi naar zijn zesde Nederlandse meerkamptitel.

De 32-jarige turner hoopt zich later dit jaar te kwalificeren voor de WK, waar de Nederlandse mannenploeg strijdt om olympische tickets. Om een teamticket te veroveren moet de ploeg bij de top 12 van landenteams eindigen.

Ophef na mogelijk racisme bij Spaanse basketbalwedstrijd

11.37 uur: In Spanje is ophef ontstaan na mogelijk racisme bij de finale van de basketbalcompetitie tussen Real Madrid en Barcelona. De Nigeriaanse speler James Nnaji van Barcelona zou door iemand uit het publiek racistisch zijn beledigd toen hij de teambus instapte.

Diverse media in Spanje hebben een video gedeeld van het incident. Barcelona-coach Sarunas Jasikevicius, die met zijn ploeg de finale won, vergeleek het incident met de racistische uitlatingen jegens voetballer Vinícius Junior van Real Madrid. "Dit is heel triest. Er is veel gesproken over Vinícius, ook wij moeten kijken hoe we hier mee omgaan", zei de Litouwse coach. "Ik denk niet dat dit gedrag past bij de waarden van Real Madrid en de supporters van de club."

De Braziliaanse voetballer Vinícius Junior was afgelopen seizoen regelmatig mikpunt van racisme bij wedstrijden met Real Madrid. In mei ging het mis bij het duel met Valencia. Drie mensen zijn hiervoor gestraft.

Beide basketbalclubs zijn gelieerd aan de voetbalclubs van Barcelona en Real Madrid.

Oranje treft Frankrijk in oktober in uitverkochte ArenA

10.13 uur: De EK-kwalificatiewedstrijd tussen het Nederlands elftal en Frankrijk is uitverkocht. De 53.000 beschikbare tickets voor de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA op vrijdag 13 oktober in Amsterdam waren snel vergeven, meldt de KNVB.

Oranje treft op 7 september eerst nog Griekenland in de EK-kwalificatie. Dat duel, dat in het Philips-stadion in Eindhoven wordt gespeeld, is ook uitverkocht. Drie dagen na die ontmoeting volgt een uitwedstrijd tegen Ierland.

Het Nederlands elftal heeft na twee kwalificatiewedstrijden 3 punten en lijkt met Griekenland en Ierland te moeten strijden voor de tweede plek achter Frankrijk. De koploper behaalde uit de eerste vier duels 12 punten.

Morgan en Rapinoe voor vierde keer naar WK met VS

07.46 uur: Voetbalsters Alex Morgan en Megan Rapinoe maken voor de vierde keer met de Verenigde Staten hun opwachting bij het WK. Ze maken deel uit van de selectie die bondscoach Vlakto Andonovski bekend heeft gemaakt. Amerika verdedigt in Australië en Nieuw-Zeeland vanaf 20 juli de wereldtitel. Het team is tegenstander van Nederland in de groepswedstrijden. De wedstrijd tegen Oranje wordt op 27 juli gespeeld.

Eerder werd bekend dat Amerika tijdens het WK aanvoerster Becky Sauerbrunn moet missen. Ze is niet op tijd hersteld van een blessure. Ook Mallory Swanson, Sam Mewis en Catarina Macario zijn er niet bij vanwege fysieke problemen.

Bondscoach Andonovski is tevreden over zijn selectie. „Iedere speelster heeft een andere weg afgelegd om op dit punt te komen. Onze selectie heeft speelsters met een aantal geweldige verhalen. We hebben een goede mix van veteranen en jonge speelsters.”

Recordaantal bezoekers bij oefenduel Australische voetbalsters

07.43 uur: De oefenwedstrijd van de Australische voetbalsters tegen Frankrijk wordt op 14 juli in het Docklands Stadium in Melbourne voor een recordaantal toeschouwers gespeeld. Volgens de voetbalbond van Australië zijn er voor de wedstrijd ruim 40.000 kaarten verkocht.

Het drukst bezochte duel was tot nu toe de wedstrijd tussen Australië en regerend wereldkampioen Verenigde Staten. In november 2021 zaten toen 36.109 mensen in het Olympisch Stadion in Sydney.

De belangstelling voor de wedstrijd van Australië tegen Frankrijk is een mooie opsteker op weg naar het WK, dat op 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland begint. Volgens de bond zijn er meer dan een miljoen kaarten voor het WK verkocht. De openingswedstrijd van de Australische vrouwen tegen Ierland is verplaatst naar een groter stadion vanwege de grote belangstelling. Dit duel wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in Sydney, dat plaats heeft voor 69.000 toeschouwers.