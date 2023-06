Max Verstappen vermorzelt rest van het veld tijdens eerste training in Barcelona

De WK-leider vermorzelde de rest van het veld. Op het vernieuwde circuit, zonder de chicane in de laatste sector, noteerde hij een snelste rondetijd van 1.14,606. Hij was daarmee ruim 7,5 tienden (!) sneller dan de nummer 2, zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Nyck de Vries kwam tot een knappe vierde tijd, op een kleine negen tienden van Verstappen. Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly noteerden de respectievelijk derde en vijfde tijd. Daarachter volgde Fernando Alonso, nog net binnen een seconde van de tijd van Verstappen.

Veel teams testten ook het nodige uit, omdat het Circuit de Catalunya voor het eerst sinds een lange periode weer een normaal circuit is waarop wordt gereden.

Tijdens de training konden coureurs ook de nieuwe harde band van leverancier Pirelli uitproberen, die vanaf de Grand Prix van Engeland in juli definitief in gebruik worden genomen. Verstappen en Pérez rijden dit weekeinde eveneens met een nieuwe motor. Het is pas de eerste wissel dit seizoen.