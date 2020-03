Wielerpeloton rijdt in Parijs-Nice tegen onzichtbare tegenstander

Zonder publiek sprint Giacomo Nizzolo (tweede van rechts) in de tweede etappe van Parijs-Nice naar de zege. Ⓒ AFP

CHALETTE-SUR-LOING - Het peloton in Parijs-Nice toonde zich ook op de tweede dag minstens zo strijdvaardig als de Franse overheid in haar gevecht tegen het coronavirus. Maar de hoge amusementswaarde van de ’Koers naar de Zon’ garandeert echt niet dat er zondagmiddag renners in de Zuid-Franse badplaats onder de finishboog door rijden. Nice is net zo ver weg als vroeger Parijs was voor Joop Zoetemelk…