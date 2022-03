Gareth Bale na heldenrol niet bezig met criticasters: ’Het is tijdverspilling’

Afgelopen weekend liet de Brit nog El Clásico - die met 0-4 verloren werd - aan zich voorbijgaan vanwege pijntjes. In Spanje werd er vol verbazing gereageerd op het feit dat hij enkele dagen later ogenschijnlijk topfit bij de nationale ploeg arriveerde.

Maar het zichzelf nadrukkelijk op de borst kloppen na de 2-1 was dus niet gericht aan zijn criticasters. „Ik hoef ze geen boodschap te sturen. Het is tijdverspilling, het is walgelijk. En ze zouden zich moeten schamen”, aldus Bale. Met Wales wacht hem in de finale van de play-offs Schotland of Oekraïne, die vanwege de oorlog pas in de zomer wordt afgewerkt. „Het wordt een hele moeilijke wedstrijd, maar we zullen zorgen dat we er klaar voor zijn.”