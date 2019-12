Buitenlandse pers: Uitschakeling Ajax ’verbijsterend’ en ’sensationeel’

Hakim Ziyech ligt ontgoocheld op het veld na de thuisnederlaag tegen Valencia,. Exit Champions League. Ⓒ ANP

’Verbijstering in groep H: Ajax voor eigen publiek gewipt’, zo kopt het Belgische Nieuwsblad over de uitschakeling van de Amsterdammers voor de vervolgfase van de Champions League. Ajax verloor dinsdagavond het laatste groepsduel van Valencia: 0-1. Rodrigo maakte in de 24e minuut het enige doelpunt.