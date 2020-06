Hoerenlopende Hollanders en bruin zwemwater op de chaotische Spelen van 1920

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Antwerpen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Deze zomer zijn de Olympische Spelen uitgesteld. Dat hadden ze exact honderd jaar geleden beter óók kunnen doen, schrijft de Belgische journalist Tommy Huyghebaert in Het Nieuwsblad over de Spelen in Antwerpen. Hierbij zijn verhaal.