Iga Swiatek sloopt Rebecca Peterson bij US Open-terugkeer en grapt na afloop

NEW YORK - Iga Swiatek heeft bij haar terugkeer op de US Open maar één game afgestaan. De Poolse nummer 1 van de wereld, die in New York haar titel verdedigt, won op de openingsdag met groot vertoon van macht van de Zweedse Rebecca Peterson: 6-0 6-1.

Iga Swiatek bedankt Rebecca Peterson voor de wedstrijd. Ⓒ ANP/HH