Willem-Alexander heeft zondag Maxima en twee dochters meegenomen Koninklijke familie juicht voor Max Verstappen in Zandvoort

Door Lars van Soest

Ook de koninklijke familie zit in spanning. Ⓒ ANP/HH

Koning Willem-Alexander heeft zondag Max Verstappen zien triomferen in Zandvoort. Waar de koning zaterdag alleen kwam, had hij een dag later koningin Maxima en zijn dochters Amalia en Ariane meegenomen. Het viertal klapte de handen stuk voor de held van de dag. Prinses Alexia ontbraak. Zij is in Wales, waar ze eerder deze week aan het nieuwe schooljaar begon op het UWC Atlantic College.