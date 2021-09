Koninklijke familie maakt praatje met Max Verstappen op Zandvoort

Iets na 13.00 uur bracht het koninklijk gezin een bezoekje aan de pitbox van Red Bull, waar een praatje werd gemaakt met Max Verstappen. Het was de eerste ontmoeting ooit met de coureur, die zijn thuisrace zondag om 15.00 uur vanaf pole position begint.

„Het is mooi dat de koning meekijkt”, stelde Verstappen zaterdag al na zijn (voorlopige) triomftocht in de kwalificatie. „Dit is een geweldig evenement voor heel Nederland. Wie weet kunnen we dat nog vele jaren op deze manier doorzetten.”