Vitesse raakt 16-jarig toptalent kwijt aan FSV Mainz

Jeugdinternational Mustapha is de zoon van voormalig profvoetballer Rahamat Riga Mustapha, die al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut maakte in Vitesse 1, nadat hij door zijn voormalige jeugdtrainer van Sparta Mike Snoei was meegenomen naar Vitesse. Daarna speelde de Ghanees onder meer voor Sparta, RBC Roosendaal, Levante in de Primera Divison en Bolton Wanderers in de Premier League.

Het scoren zit Jesaja zodoende in de genen. Er was volop interesse in de veel scorende aanvaller, onder andere ook van Villarreal en Feyenoord. Maar het sportieve verhaal van FSV Mainz 05, dat bekendstaat als een club die ruim baan geeft aan jeugdig talent, sprak bij Mustapha en zijn begeleiders tot de verbeelding. De Duitse club heeft een route richting het eerste elftal uitgestippeld voor het talent.

Jesaja Mustapha, met links Skip Terweij en rechts Nikkie Bruinenberg.

Maandag tekende de jonge aanvaller in het bijzijn van zijn begeleiders Nikkie Bruinenberg en Skip Terweij van Muy Manero zijn driejarige contract bij de Bundesligaclub, waar ook Delano Burgzorg onder contract staat. Vitesse moet genoegen nemen met een opleidingsvergoeding van in totaal ruim tweehonderdduizend euro.