Van de Sanden in de wolken: Oranje-aanvalster en vriendin verwachten eerste kindje

’Sjaan’ en haar geliefde verkeren in de zevende hemel. „We kunnen niet wachten je te ontmoeten. We houden nu al zielsveel van je”, aldus de Europees kampioene van 2017. Onder het bericht wordt de 30-jarige Van de Sanden bedolven met lieve berichten van haar ploeggenoten.

Tekst gaat verder onder de foto

Van de Sanden, die sinds haar verrassende rentree bij de Leeuwinnen toch al in opperbeste stemming verkeert, zag deze week haar kansen op het WK stijgen, nadat coach Jonker onder meer Romée Leuchter liet afvallen voor het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. De Ajacied is net als Van de Sanden aanvalster. Jonker bezocht de Utrechtse vorige maand tijdens de topper tegen Manchester United en merkte op dat ze in vorm is.

Shanice van de Sanden (r.) in opperbeste stemming met ploeggenote Sherida Spitse, die al moeder is. Ⓒ Getty Images

Van de Sanden wordt niet de eerste moeder uit de Oranje-selectie. Zowel Stefanie van der Gragt als Sherida Spitse zijn de trotse moeders van twee kinderen.