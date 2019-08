Kompany op wedstrijddagen ’gewoon’ speler

De 33-jarige voetballer die overkwam van Manchester City om bij de Brusselse ploeg speler-trainer worden, is op wedstrijddagen voortaan de aanvoerder.

Coach Simon Davies zal tijdens de wedstrijden de knopen doorhakken als er moet worden gewisseld of tactische aanpassingen moeten gebeuren. „We zullen een leider hebben op het veld en een leider ernaast”, benadrukte de Welshman. „Iedereen heeft er heel veel vertrouwen in dat we succesvol zullen zijn, maar we zitten nog in een leerproces.”

Anderlecht begon het seizoen met twee punten uit vier duels, hetgeen de slechtste competitiestart van de recordkampioen in 21 jaar betekent. Daarom zal Kompany voortaan in elke wedstrijd de aanvoerder zijn, meldde Davies. „Vinnie zal de ploeg aanvoeren. Op wedstrijddagen gaat hij zich volledig concentreren op zijn rol als speler. Hij is de beste speler in de competitie. Tijdens de week werken we heel goed samen als trainersstaf.”

Bekijk ook: Vlap kan ook derde duel met Anderlecht niet winnen