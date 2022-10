Manchester City-verdediger Walker moet vrezen voor WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Walker enkele weken uitgeschakeld bij City en moet vrezen voor WK

07:36 uur Manchester City kan enkele weken niet beschikken over de Engelse verdediger Kyle Walker. Volgens trainer Pep Guardiola is zelfs het WK in gevaar voor de 32-jarige rechtsback, die hinder ondervindt van een buikspierblessure.

"Ik weet hoe belangrijk het WK is voor spelers, maar ik weet niet of hij op tijd fit is", zei Guardiola. "Kyle ligt er een tijd uit en het gaat een paar weken duren. Helaas hebben we niet heel veel opties."

Walker ontbrak woensdagavond in het duel met FC Kopenhagen in de Champions League. Mede dankzij twee doelpunten van Erling Haaland werd het tegen de Denen 5-0 voor City.

Afgelopen weekend was Walker wel van de partij in de stadsderby tegen Manchester United (6-3 overwinning). Hij werd in dat duel gewisseld.