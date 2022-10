Sport kort: sprintzeges in najaarskoersen voor Philipsen en García Cortina

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Philipsen klopt Démare, García Cortina wint Gran Piemonte

17.36 uur: Jasper Philipsen heeft donderdag Parijs-Bourge op zijn naam geschreven. De 24-jarige Limburger haalde het na 198 kilometer voor de Fransmannen Arnaud Démare en Bryan Coquard in de sprint.

Het is de negende zege van het seizoen voor de ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Hij won onder meer twee ritten in de Ronde van Frankrijk. De Limburger is in volle voorbereiding op Parijs-Tours, de Franse najaarsklassieker van komende zondag. Daar is Démare weer een belangrijke uitdager.

Ramon Sinkeldam werd als lead-out bij Groupama-FDJ voor Démare nog zeventiende.

Iván García Cortina heeft de Italiaanse eendagswedstrijd Gran Piemonte op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Movistar won na 198 kilometer tussen Omegna en Beinasco de sprint van een groep van zo'n twintig renners. De Sloveen Matej Mohoric werd tweede, de Fransman Alexis Vuillermoz eindigde als derde.

Het is de derde zege voor de 26-jarige Spanjaard. Hij won eerder in 2019 een rit in de Ronde van Californië en in 2020 een rit in Parijs-Nice. García Cortina eindigde drie dagen geleden al als vijfde in de door Davide Ballerini gewonnen Coppa Bernocchi. García Cortina volgt op de erelijst de Brit Matthew Walls op, die vorig jaar won.

Martijn Tusveld was de enige Nederlander in de voorste groep. De renner van DSM eindigde als vijftiende.

FC Groningen mist vier verdedigers tegen RKC

13.47 uur: FC Groningen moet het vrijdag tegen RKC Waalwijk zonder vier verdedigers stellen. Liam van Gelderen, Yahya Kalley en Marin Sverko ontbreken vanwege een blessure, Neraysho Kasanwirjo is ziek.

„We missen met vier spelers de halve achterhoede. We hebben nog vier verdedigers over, dus dan is het ook wel duidelijk hoe het achterin zal staan”, aldus trainer Frank Wormuth, die met zijn ploeg pas twee keer wist te winnen.

„Het is jammer dat we beperkt worden in onze keuzes, want hoewel we tegen AZ geen lekker gevoel hadden bij de uitslag, heb ik wel ontwikkeling gezien”, zegt Wormuth. „Onze statistieken waren bijvoorbeeld heel veel beter dan in voorgaande wedstrijden en op sommige onderdelen zelfs beter dan AZ. Maar als je cadeautjes weggeeft, wordt het moeilijk om te winnen. En als je met 4-1 verliest, dan snap ik dat het wat vreemd overkomt als de trainer toch positief is.”

FC Groningen heeft na acht duels pas acht keer gescoord en incasseerde al zestien treffers. De ploeg van Wormuth, afgelopen zomer overgekomen van Heracles Almelo, staat twaalfde.

FC Groningen - RKC begint om 20.00 uur en luidt de negende speelronde in.

Van Dijk toont regenboogtrui in Chrono des Nations

13.04 uur: Ellen van Dijk toont haar regenboogtrui op 16 oktober in de Chrono des Nations, een hoog aangeschreven tijdrit voor de specialisten. De 35-jarige Nederlandse prolongeerde vorige maand bij de WK in Australië haar wereldtitel tijdrijden. Van Dijk sluit haar seizoen volgende week zondag in Les Herbiers in Frankrijk af met de Chrono des Nations.

„Ik ga dan mijn regenboogtrui showen”, schrijft Van Dijk op Twitter. „Maar eerst dit weekend de Ronde van Romandië.” De eerste editie van de Ronde van Romandië voor vrouwen bestaat uit drie etappes.

De vrouwen rijden in de Chrono des Nations een parcours van 27,2 kilometer rond Les Herbiers. De wedstrijd voor de mannen gaat over ruim 45 kilometer. Vorig jaar werd het tijdritkampioenschap een Zwitsers feestje, met Marlen Reusser als winnares bij de vrouwen en Stefan Küng bij de mannen.

De Nederlanders Marko Jeletich (1989), Stef Clement (2008) en Jos van Emden (2019) wonnen de prestigieuze tijdrit ooit bij de mannen. Astrid Schop (1990) is de enige Nederlandse winnares bij de vrouwen.

Trainer Buijs ziet directeur Caluwé naar Club Brugge gaan

12:13 uur Trainer Danny Buijs van KV Mechelen heeft technisch directeur Tom Caluwé zien vertrekken. Caluwé, die in de Eredivisie voetbalde bij Willem II en FC Utrecht, gaat als technisch directeur aan de slag bij de Belgische kampioen Club Brugge. De 44-jarige Belg werkte drie jaar in die functie bij Mechelen en was afgelopen zomer dus ook verantwoordelijk voor de aanstelling van Buijs.

Na een slechte competitiestart heeft de ploeg van de Nederlandse trainer zich inmiddels wat omhoog gewerkt in de Jupiler Pro League. Afgelopen zaterdag verloor Mechelen wel met 3-0 bij Club Brugge. Buijs ontbrak toen vanwege een schorsing.

„Er was eerder interesse van enkele clubs, maar die heb ik steeds afgehouden omdat ik hier goed zat”, zegt Caluwé op de website van KV Mechelen. „Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik me kon verbeteren. Club Brugge is echter een topploeg van een ander kaliber. Er wacht me daar een bijzonder mooie uitdaging.” Bij Brugge staan de Nederlanders Noa Lang, Ruud Vormer en Bjorn Meijer onder contract.

Veldrijder Van Kessel weken aan de kant met gebroken sleutelbeen

11:34 uur De Nederlandse veldrijder Corné van Kessel moet de eerste weken van het seizoen aan zich voorbij laten gaan, vanwege een gebroken sleutelbeen. De 31-jarige Brabander liep die blessure op bij een val tijdens een trainingsrit in het Belgische dorp Lichtaart. Van Kessel heeft een operatie ondergaan in het ziekenhuis van Herentals en hoopt over vier tot zes weken zijn rentree te maken.

„Tijdens de warming-up verloor ik de controle over mijn fiets op een stuk dat ik al zo vaak heb gereden”, zegt Van Kessel. „Heel onfortuinlijk dat dit dan het gevolg is van een simpele val. Ik ga alles doen wat ik kan om zo snel mogelijk terug te keren in de modder.”

Van Kessel eindigde afgelopen zaterdag als vijfde in de Berencross in Meulebeke. Vorig seizoen werd hij op het Nederlands kampioenschap in Rucphen tweede, achter Lars van der Haar. Van Kessel reed daarnaast regelmatig in de top 10 in de wereldbeker en de andere competities. Hij zou de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen in de Verenigde Staten, op 9 en 16 oktober, sowieso al overslaan.

Directeur Veneberg verruilt wielerbond KNWU voor triatlonbond

10:28 uur Thorwald Veneberg legt zijn functie van directeur bij de Nederlandse wielerbond KNWU per 1 november neer. De 44 jaar oude Veneberg gaat aan de slag als algemeen directeur van de NTB, de Nederlandse Triathlon Bond.

„Ik denk dat het een goed moment is, nu we als KNWU in transitie zijn naar een nieuw besturingsmodel, dat er ruimte komt voor een directeur-bestuurder”, aldus Veneberg. „Een nieuw persoon met een frisse kijk en energie.”

In de zomer van 2018 volgde Veneberg bij de wielerbond Vincent Luyendijk op als directeur. Oud-renner Veneberg was eerder bondscoach op de weg en technisch directeur bij de bond.

Walker enkele weken uitgeschakeld bij City en moet vrezen voor WK

07:36 uur Manchester City kan enkele weken niet beschikken over de Engelse verdediger Kyle Walker. Volgens trainer Pep Guardiola is zelfs het WK in gevaar voor de 32-jarige rechtsback, die hinder ondervindt van een buikspierblessure.

„Ik weet hoe belangrijk het WK is voor spelers, maar ik weet niet of hij op tijd fit is”, zei Guardiola. „Kyle ligt er een tijd uit en het gaat een paar weken duren. Helaas hebben we niet heel veel opties.”

Walker ontbrak woensdagavond in het duel met FC Kopenhagen in de Champions League. Mede dankzij twee doelpunten van Erling Haaland werd het tegen de Denen 5-0 voor City.

Afgelopen weekend was Walker wel van de partij in de stadsderby tegen Manchester United (6-3 overwinning). Hij werd in dat duel gewisseld.