Veldrijder Van Kessel weken aan de kant met gebroken sleutelbeen

11:34 uur De Nederlandse veldrijder Corné van Kessel moet de eerste weken van het seizoen aan zich voorbij laten gaan, vanwege een gebroken sleutelbeen. De 31-jarige Brabander liep die blessure op bij een val tijdens een trainingsrit in het Belgische dorp Lichtaart. Van Kessel heeft een operatie ondergaan in het ziekenhuis van Herentals en hoopt over vier tot zes weken zijn rentree te maken.

„Tijdens de warming-up verloor ik de controle over mijn fiets op een stuk dat ik al zo vaak heb gereden”, zegt Van Kessel. „Heel onfortuinlijk dat dit dan het gevolg is van een simpele val. Ik ga alles doen wat ik kan om zo snel mogelijk terug te keren in de modder.”

Van Kessel eindigde afgelopen zaterdag als vijfde in de Berencross in Meulebeke. Vorig seizoen werd hij op het Nederlands kampioenschap in Rucphen tweede, achter Lars van der Haar. Van Kessel reed daarnaast regelmatig in de top 10 in de wereldbeker en de andere competities. Hij zou de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen in de Verenigde Staten, op 9 en 16 oktober, sowieso al overslaan.

Directeur Veneberg verruilt wielerbond KNWU voor triatlonbond

10:28 uur Thorwald Veneberg legt zijn functie van directeur bij de Nederlandse wielerbond KNWU per 1 november neer. De 44 jaar oude Veneberg gaat aan de slag als algemeen directeur van de NTB, de Nederlandse Triathlon Bond.

„Ik denk dat het een goed moment is, nu we als KNWU in transitie zijn naar een nieuw besturingsmodel, dat er ruimte komt voor een directeur-bestuurder”, aldus Veneberg. „Een nieuw persoon met een frisse kijk en energie.”

In de zomer van 2018 volgde Veneberg bij de wielerbond Vincent Luyendijk op als directeur. Oud-renner Veneberg was eerder bondscoach op de weg en technisch directeur bij de bond.

Walker enkele weken uitgeschakeld bij City en moet vrezen voor WK

07:36 uur Manchester City kan enkele weken niet beschikken over de Engelse verdediger Kyle Walker. Volgens trainer Pep Guardiola is zelfs het WK in gevaar voor de 32-jarige rechtsback, die hinder ondervindt van een buikspierblessure.

„Ik weet hoe belangrijk het WK is voor spelers, maar ik weet niet of hij op tijd fit is”, zei Guardiola. „Kyle ligt er een tijd uit en het gaat een paar weken duren. Helaas hebben we niet heel veel opties.”

Walker ontbrak woensdagavond in het duel met FC Kopenhagen in de Champions League. Mede dankzij twee doelpunten van Erling Haaland werd het tegen de Denen 5-0 voor City.

Afgelopen weekend was Walker wel van de partij in de stadsderby tegen Manchester United (6-3 overwinning). Hij werd in dat duel gewisseld.