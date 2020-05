’Dilrosun speelt weer niet en moet bij zichzelf te rade gaan’

Vorige week, bij de knappe 3-0 zege op Hoffenheim, mocht de geboren Amsterdammer een minuut voor tijd invallen, toen de eindstand al lang en breed op het bord stond. „Javairo is een jongen met veel kwaliteit. Hij heeft een goede techniek en veel snelheid”, zegt Dick van Burik, 46 jaar en voormalig verdediger van Hertha BSC, tegenover Fox Sports. „Maar hij moet wel gaan spelen, en die kans is momenteel niet groot. Jammer.”

Bijna 300 duels voor Hertha

Hertha, dat elfde staat in de Bundesliga, stond dit seizoen al onder leiding van vier verschillende hoofdtrainers. En ook de vierde, Bruno Labbadia, heeft dus vooralsnog geen basisplaats voor de enkelvoudig international in petto. „Hij is natuurlijk nog jong, maar als je bij alle vier de trainers niet in de basis staat, moet je wel bij jezelf te rade gaan”, vindt Van Burik, die zelf tussen 1997 en 2007 liefst 298 officiële duels in actie kwam voor de club uit de Duitse hoofdstad.

Dick van Burik (r.) ruimt in december 2002 op namens Hertha BSC voordat Luis Boa Morte namens Fulham gevaarlijk kan worden in het onderlinge UEFA Cup-treffen. Ⓒ EPA

„Javairo moet hard blijven werken, dan komt het wel goed met hem. Ik hoorde hem zeggen dat hij volgend jaar met Oranje naar het EK wil, maar als hij bij Hertha niet aan spelen toekomt, wordt die kans wel klein. Als hij zich laat verhuren, komt hij bij een mindere club terecht dan dat Hertha is. En dan wordt het halen van de EK-selectie nóg lastiger.”

Politie

Van Burik, die in Nederland onder meer uitkwam voor Ajax (drie competitieduels), NAC Breda en FC Utrecht, denkt ondanks het krappe verschil (één punt) op de ranglijst wel dat Hertha favoriet is in de stadsderby. „Ze hebben op elke positie een betere speler, het zou raar zijn als ze zich opnieuw (in november won Union de heenwedstrijd, red.) laten verrassen. Ik denk eerlijk gezegd ook wel dat de rivaliteit voor wat onrust in de stad zal zorgen, maar ik reken erop dat de politie het goed in de hand kan houden.”

