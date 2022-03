Premium Het beste van De Telegraaf

Woede en verwijten na gestaakt Glory-event met Badr Hari Veldslag in België: ‘Kickboksen paar jaar terug in de tijd geworpen’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Arkadiusz Wrzosek laat zich toegejuichen door zijn fans uit Polen. Ⓒ ANP/HH

HASSELT - In slechts een paar uurtjes lijkt zaterdag tijdens Glory80 in België een zorgvuldig opgebouwde reputatie een flinke deuk te hebben opgelopen. Groepen raddraaiers zorgden in de Trixxo Arena voor een veldslag waar vanuit de gehele wereld vol afgrijzen naar is gekeken. Er zal veel voor nodig zijn om het imago van de kickbokssport, die de laatste tien jaar juist een flinke boost had gekregen, weer op het oude peil te krijgen.