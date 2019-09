Luiten tijdens KLM Open in showflight met Garcia

Op The International liet Luiten weten dat het gevoel na een wisselvallige zomer weer goed is. „Dit is het toernooi waar ik eigenlijk het beste heb gepresteerd door de jaren heen met twee zeges en ook nog drie toptien-plaatsen. Dus als je me vraagt of ik hier voor een derde keer kan winnen, zeg ik dat dat zeker kan.”

Luiten start donderdag om 8.25 uur, vrijdag slaat hij om 13.25 uur af.