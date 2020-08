Bloed, zweet en tranen achter derde plek Michael Matthews in Milaan-Sanremo

Matthews kwam op weg naar de top van de Poggio, de laatste klim in het 305 kilometer lange parcours, in een aanraking met een muurtje. Hoewel hij niet ten val kwam, liep hij wel flinke schaafwonden aan zijn hand en schouder op.

Ondanks de schade aan zijn gestel en de Italiaanse hitte zette Matthews dapper door. De traditioneel hectische finale moet hem een stevige adrenalinestoot hebben gegeven, want Bling bleek uiteindelijk sterk genoeg om zijn 22 concurrenten te verslaan in de spurt. Met zijn fiets en rechterschoen onder de bloedspetters, zoals te zien is in onderstaande Instagram-post.

„Volgens mij is dit een prima resultaat, want mijn hand was er behoorlijk slecht aan toe”, aldus Matthews na afloop. „Ik kon mijn stuur niet meer goed vasthouden, maar mijn teamgenoten hadden zo hard voor mij gewerkt, dat ik echt niet wilde opgeven.”

Geen Tour de France

Het is voor Matthews een ander seizoen dan normaal. Hoewel hij de enige is die Peter Sagan tussen 2012 en 2019 (in 2017) in de Tour de France van de groene puntentrui wist af te houden, moet hij dit seizoen genoegen nemen met deelname aan de Giro d’Italia.

Met een van pijn vertrokken gezicht zoekt Michael Matthews na afloop de teambus op. Ⓒ BSR Agency

„Als ik eerlijk moet zijn, is die beslissing hard aangekomen”, aldus Matthews, die afgelopen vijf jaar een vaste klant was in de Tour en in totaal drie etappes won, in juli in gesprek met Wielerflits.

„Het zal een paar dagen duren voor ik de knop heb omgedraaid. Maar uiteindelijk ben ik een werknemer van het team. Dus moet ik me schikken. Ik ben er van overtuigd dat de ploegleiding haar uiterste best heeft gedaan om in deze omstandigheden iedereen een zo goed mogelijk programma aan te bieden.”