Damiano Caruso wint loodzware laatste bergetappe en doet goede zaken voor het klassement

Het duurde verrassend lang voordat er een kopgroep vormde. Het peloton leek lange tijd niet van plan een vroege groep vluchters de ruimte te geven. Dat kwam mede doordat de sprinters bij de eerste tussensprint van de dag nog een keer hun spierballen wilden tonen.

Het was Umberto Marengo die de tussensprint won, maar de Italiaan speelt geen rol in de strijd om de cylaamroze trui. Peter Sagan heeft de trui stevig om zijn schouders en er moeten wel heel gekke dingen gebeuren, wil hij het puntenklassement niet winnen.

Taco van der Hoorn

Met nog 130 kilometer te gaan kregen negen renners, waaronder de Nederlander Taco van der Hoorn, eindelijk wat ruimte van het peloton. De vluchters begonnen met een voorsprong van ruim drie en een halve minuut aan de eerste beklimming van de dag.

Op de ruim dertig kilometer lange klim besloot Louis Vervaeke weg te springen uit de kopgroep. Felix Grossschartner, Vincenzo Albanese, Giovanni Visconti en Simon Pellaud sloten uiteindelijk aan en zo ontstond er een nieuwe kopgroep van nog maar vijf mannen. Voor Van der Hoorn lag het tempo te hoog.

Aanval op het roze

Met nog zestig kilometer te gaan was van de voorsprong van de vijf vluchters nog maar anderhalve minuut over. In de afdaling sloten Romain Bardet, Chris Hamilton en Michael Storer aan. Niet veel later waagde Damiano Caruso, de nummer twee van het algemeen klassement, een aanval op het roze. Hij kreeg zijn ploeggenoot Pello Bilbao mee en samen sloten ze aan bij de kopgroep.

Voorin het peloton was het de ploeg van rozetruidrager Egan Bernal die inmiddels het tempo opvoerde om het gat met Caruso niet te groot te laten worden. De kopgroep was ondertussen uitgedund tot nog maar vier mannen: Caruso, Bardet, Bilbao en Storer. Met een voorsprong van zo’n veertig seconde begonnen zij aan de laatste beklimming van de Giro. De Fransman Geoffrey Bouchard verzekerde zich ondertussen van de eindzege in het bergklassement. Mits hij zondag in de tijdrit niet ten val komt natuurlijk.

In de laatste vijf kilometer moest Caruso het zelf doen. Zijn ploegmaat Bilbao had zijn werk erop zitten en liet zich terugzakken. Kort daarvoor moest Storer ook lossen uit de kopgroep. Van de voorsprong van de twee leiders was twee en een halve kilometer voor de finish nog maar zeventien seconde over. Op ruim een kilometer voor de streep moest Bardet ook lossen en reed Caruso alleen naar de streep toe. De Italiaan deed uitstekende zaken voor het klassement en heeft de tweede plaats zo goed als veilig gesteld.

Zondag wordt de Giro afgesloten met een tijdrit van ruim dertig kilometer. Bernal begint hieraan met een zeer comfortabele voorsprong.