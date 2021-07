‘Nu komt Steven Bergwijn weer in beeld bij Ajax’

Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

De grote vraag is of Louis van Gaal daadwerkelijk de nieuwe bondscoach wordt. Volgens Driessen is zijn komst niet zo makkelijk als iedereen veronderstelt. „Hij heeft een bepaald eisenpakket neergelegd bij de KNVB en de juiste mensen daarvoor vinden kost meer tijd dan verwacht.” Volgens Driessen en Verweij zou Danny Blind er goed opstaan om assistent te worden wanneer Louis van Gaal daadwerkelijk wordt aangesteld. Wel zijn de mannen van mening dat Blind dan zijn functie bij Ajax moet neerleggen, om een ’conflict of interest’ te voorkomen.

Ook komt de transfercarrousel uitgebreid aan bod. Na het afketsen van de transfer van Kamaldeen Sulemana kan Ajax zijn pijlen plots richten op Steven Bergwijn die bij Tottenham lang niet altijd zeker is van een basisplaats.

Natuurlijk wordt ook Feyenoord besproken. De Rotterdammer zijn bezig met het afronden van de komst van Alireza Jahanbakhsh. Volgens Driessen is dit een ideale opvolger voor de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis. Verder bespreken de heren de contractverlenging van Tadic bij Ajax en het mogelijke vertrek van Dumfries en Malen bij PSV.