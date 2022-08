Premium Het beste van De Telegraaf

Duo Sarr-Van Hooijdonk is helemaal los bij Heerenveen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Van Hooijdonk en Sarr hadden het uitstekend naar hun zin in Arnhem. Ⓒ Pro Shots

Arnhem - Het vorig seizoen na de winterstop zo lekker draaiende nieuwe spitsenduo Amin Sarr-Sydney van Hooijdonk was in de eerste twee speelronden van het nieuwe seizoen droog blijven staan, maar tegen Vitesse waren de twee jonge spitsen van SC Heerenveen helemaal los. Van Hooijdonk (22) verzorgde drie goals bij de eclatante 4-0 zege op de zwak spelende Arnhemmers, terwijl ook Amin Sarr (21) alle reden had om trots te zijn met drie assists en een goal.