VIDEO Nice - FC Köln begint uur later vanwege flinke rellen in stadion

Het liep vreselijk uit de hand voor de aftrap. Ⓒ ANP/HH

NICE - De wedstrijd in de Conference League tussen OGC Nice en 1. FC Köln begint bijna een uur later dan gepland vanwege rellen in en om het stadion. Het duel in Frankrijk zou om 18.45 uur beginnen, maar de aftrap werd uitgesteld naar 19.40 uur. De Europese bond UEFA laat weten dat het duel onmiddellijk wordt gestaakt als het weer mis gaat. Bij Nice zit oud-PSV’er Pablo Rosario op de bank.