Feyenoord en Ajax eren zorg met gezamenlijke advertentie

In de zaterdageditie van De Telegraaf zetten Feyenoord en Ajax de zorgmedewerkers van Nederland in het zonnetje. ’Hand op hand voor onze dapp’re strijders in de zorg’, laten de twee clubs noteren. Normaal gesproken had dit weekeinde in Rotterdam de Klassieker op het programma gestaan.

Feyenoord en Ajax laten weten:

Dit weekend geen Klassieker.

Dit weekend staan wij niet tegenover elkaar, maar slaan wij samen hand op hand.

We klappen nu niet voor onze spelers, maar voor alle zorgverleners.

Dapp’re strijders, wij zijn jullie enorm dankbaar en wensen jullie heel veel sterkte toe.

Feyenoord en Ajax