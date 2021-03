Wéér improviseren door een virus: sluipmoordenaar treft paardenwereld

Marc Houtzager met zijn Sterrehof's Dante in actie: ’Wie had dit kunnen bedenken?’ Ⓒ ANP/HH

Een sluipmoordenaar die dood en verderf zaait in de paardenwereld. Het rhinopneumonie virus dat sinds de uitbraak op een springconcours in Valencia (ruim een week geleden) in tal van Europese landen is opgedoken, treft ook de sport keihard. Maar het hippische evenement op de Zomerspelen van Tokio staat nog niet op de tocht.