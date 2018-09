Van der Mark weer op podium Assen

Na zijn tweede plaats achter Rea op zaterdag keek Van der Mark dan ook uiterst content op zijn thuisrace. "Het was voor mij een fantastisch weekend met een dubbel podium, prachtig weer en een geweldig publiek. Onwijs gaaf", glunderde de coureur van het Pata Yamaha Worldsbk Team.

De Nederlandse favoriet deed het teleurstellende optreden van zijn teamgenoot Alex Lowes vergeten. De Brit die zaterdag van pole mocht vertrokken werd de dupe van een verkeerde bandenkeus voor zijn YZF R1 en kwam in het stuk niet meer voor. In de tweede race crashte hij in de GT-bocht. Lowes krabbelde nog wel op maar hij kwam niet verder dan de veertiende plaats aan de meet.

Tom Sykes profiteerde van de 'reversed grid' in de tweede race die veel minder spannend was dan een dag ervoor. De Engelsman sloeg vanaf de pole meteen een gat met zijn achtervolgers en reed onbedreigd naar de finish. Van der Mark die vanaf de derde rij moest starten, had een eveneens een goede start en lag al na de eerste ronde op de derde plaats achter Sykes en Xavi Forés. In zijn spoor volgde wereldkampioen Rea met wie Van der Mark om de podiumplaatsen ging strijden. Uiteindelijk moest de Nederlander zich in een enerverend gevecht gewonnen geven.

"Ik miste de pace van Rea. Ik probeerde hem in de laatste ronden nog te achterhalen, maar ik kreeg een probleem met terugschakelen. Toen was het zaak om mijn derde plek veilig te stellen. Ik ben er zeer blij mee", vertelde 'Magic Michael' die luid toegejuicht werd door zijn fans. Van zijn veertien podiumplaatsen in het WK Superbike behaalde hij er vijf voor eigen publiek.

Er waren over drie dagen 61.158 toeschouwers naar het TT Circuit gekomen.