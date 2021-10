Premium Het beste van De Telegraaf

Springruiter beleeft geweldig seizoen Maikel van der Vleuten na prestigieuze zege: ’Beauville gruwelijk goed’

Door Koosje Mulders

Maikel van der Vleuten en Beauville hebben ook in Barcelona vleugels. Twee maanden na olympisch brons in Tokio verovert de combinatie met de Oranje-equipe de Nations Cup.

Amsterdam - De crème de la crème van de internationale springtop kwam afgelopen week traditiegetrouw bijeen voor de Nations Cup-finale in Barcelona. Tegen alle verwachtingen in ging de hoofdprijs naar het Nederlands team. Maikel van der Vleuten, afgelopen zomer winnaar van olympisch brons in Tokio, had met twee foutloze rondes een belangrijk aandeel in het sensationele succes.