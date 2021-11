Premium Het beste van De Telegraaf

Beter ten Haller gekeerd Ajax blijkt maar moeilijk te kunnen zonder Sébastien Haller

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Sébastien Haller was het middelpunt van de feestvreugde. Ⓒ ANP/HH

ISTANBUL - Het was in Turkije de Ajax-variant van ’beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’: beter ten Haller gekeerd... Met het inbrengen van de Franse Ivoriaan – na de rust – voor de tegenvallende Mohamed Daramy zette Erik ten Hag zijn elftal alsnog op het juiste spoor voor een overwinning op Besiktas (1-2). ,,Of ik mezelf verras? Nee, want dat zou betekenen dat ik aan mezelf twijfel. Ik begon op de bank en dus moest ik zorgen dat ik er klaar voor was als ik zou invallen. Gelukkig kon ik belangrijk zijn”, zei de koelbloedige spits.