Treffers Memphis Depay houden titeldroom Olympique Lyon levend

Voetbal

Video: Fraaie goal Royston Drenthe in Spanje

Royston Drenthe (34) is met zijn Racing Murcia druk in de weer om promotie naar de Segunda B, het derde niveau van Spanje, te bewerkstellingen. De linkspoot speelt momenteel in de play-offs om promotie en droeg zondag behoorlijk bij aan de 2-0 uitzege in de stadsderby tegen Real Murcia B.