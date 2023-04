Na Djokovic en Tsitsipas ook einde verhaal voor Medvedev in Monte Carlo

De 27-jarige Rus schreef in februari het ABN AMRO Open in Rotterdam op zijn naam en zegevierde vervolgens ook op de toernooien van Doha en Dubai. Medvedev bereikte ook de finale van de masters in Indian Wells, maar daarin maakte de Spanjaard Carlos Alcaraz een einde aan zijn zegereeks. De Rus won vervolgens wel de masters van Miami.

Stefanos Tsitsipas (r.) baalt na zijn uitschakeling door Taylor Fritz. Ⓒ ANP/HH

Op het gravel in Monte Carlo eindigde de finalereeks van Medvedev. Rune, negende op de wereldranglijst, had iets meer dan vijf kwartier nodig om de Rus te verslaan. De jonge Deen neemt het in de halve finales op tegen Jannik Sinner, de nummer 8 van de wereld die het Italiaanse onderonsje met Lorenzo Musetti won: 6-2 6-2.

De 21-jarige Musetti had een dag eerder voor een stunt gezorgd door Novak Djokovic, de aanvoerder van de wereldranglijst, uit te schakelen. De Italiaan versloeg de 35-jarige Serviër in drie sets. Vrijdag vloog met Stefanos Tsitsipas nog een favoriet uit het toernooi. De Griek, die het masterstoernooi van Monte Carlo de afgelopen twee jaar won, was kansloos tegen de Amerikaan Taylor Fritz (6-2 6-4). Fritz strijdt zaterdag in de andere halve finale met Andrey Rublev om een plaats in de eindstrijd. De Rus schakelde de Duitse qualifier Jan-Lennard Struff uit: 6-1 7-6 (5).