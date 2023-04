Na Djokovic en Tsitsipas ook einde verhaal voor Medvedev in Monte Carlo

De 27-jarige Rus schreef in februari het ABN AMRO Open in Rotterdam op zijn naam en zegevierde vervolgens ook op de toernooien van Doha en Dubai. Medvedev bereikte ook de finale van de masters in Indian Wells, maar daarin maakte de Spanjaard Carlos Alcaraz een einde aan zijn zegereeks. De Rus won vervolgens wel de masters van Miami.

Stefanos Tsitsipas (r.) baalt na zijn uitschakeling door Taylor Fritz. Ⓒ ANP/HH

Ook de Griek Stefanos Tsitsipas werd in de kwartfinale uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld verloor met 6-2 6-4 van de Amerikaan Taylor Fritz. De mondiale nummer 10 maakte het na ruim een uur af met een lovegame. Hij besloot de wedstrijd met een ace. „Ik heb goed gespeeld op de belangrijke momenten en de trekker overgehaald als het moest, zodat hij niet kon dicteren met zijn forehand”, zei Fritz. „USA, Clay”, schreef hij na afloop op de camera. Tennissers uit de Verenigde Staten presteerden jarenlang duidelijk het best op hardcourt, verreweg de meest gebruikte ondergrond in het land.

De 24-jarige Tsitsipas won de afgelopen twee edities van het masterstoernooi van Monte Carlo. Vorig jaar versloeg hij de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in de eindstrijd, een jaar eerder de Rus Andrey Rublev. Laatstgenoemde is bij de laatste vier de tegenstander van Fritz.

Tsitsipas wacht dit jaar nog op zijn eerste titel. Vorige maand verloor hij op het masterstoernooi van Indian Wells zijn eerste wedstrijd en in Miami zijn tweede. Donderdag werd Novak Djokovic ook al uitgeschakeld in Monte Carlo. De nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van de Italiaan Lorenzo Musetti.