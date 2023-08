Dag 22: Ik beschouw Abel als vakgenoot, onze dagboeken verschillen qua historisch belang niet veel van elkaar

Met een All Blacks-muts diep over mijn hoofd getrokken, denk aan de Unox-muts van de Nieuwjaarsduik-meisjes maar dan in het zwart-wit, betrad ik met huisgenoot Koen en ANP-Tjeerd een soort hokje voor de persconferentie van Spanje.

Eerder op de dag was bij de persco van de Leeuwinnen de microfoon waardoor je vragen moet stellen uit mijn handen gerukt door een overijverige FIFA-vazal, waar er in het piepkleine hok tientallen van aanwezig waren. Het lijkt wel alsof er ergens in de stadions een soort van kopieermachine staat waar je de FIFA-vazallen kunt reproduceren, want ze lijken allemaal verdomd veel op elkaar.

Afijn, Andries kon wel lachen om het incident en dat hielp, zodat ik ook nog een tweede vraag aan Lineth Beerensteyn mocht stellen. Wel moet je voor elke vraag je naam en medium aankondigen en dat schreeuwt na een week of drie zo langzamerhand om een flauwe grap. Ik zit er nog op te broeden. Koen etaleerde zijn linguïstische kunsten door een vraag van een Spaanse journaliste voor Andries te vertalen. Koen is zeven jaar correspondent voor NRC in Madrid geweest.

Eenheid in de La Roja-selectie

Tjeerd stelde de beste vraag, maar deed dit alleen op het moment dat de Spaanse bondscoach Jorge Vilda nog middenin een antwoord van een vorige vraag zat. Die van Tjeerd, gesteld met een stalen smoel, was briljant omdat hij aan de Spaanse speelster Ivana Andres vroeg of de eenheid in de selectie van La Roja net zo hecht was als die van het Nederlands elftal. Ter info: er is enige tijd geleden een gigantische bom ontploft binnen de Spaanse selectie, waar vijftien speelsters het op een muiten hadden gezet.

Koen kwam er nog even overheen, maar coach en speelster gaven geen krimp. Die Vilda wordt ondanks de kleine motie van wantrouwen van zijn speelsters overigens door dik en dun gesteund door de Spaanse voetbalbond. Met name de technisch directeur van die bond is zeer lovend over de bondscoach, maar dat zal wel komen doordat die functie wordt bekleed door Jorge Vilda zelf.

Logboek van Abel Tasman

Tjeerd was ook lovend, over mij. Hoewel hij hier al jaren woont, had ik toch een nieuwtje voor hem: in het Auckland Museum bevindt zich het originele logboek van Abel Tasman, waarin hij zijn ontdekking van Tasmanië en Nieuw-Zeeland in 1642 beschreef. Ik beschouw Abel dan ook als een vakgenoot, waarbij onze dagboeken qua historisch belang niet veel van elkaar verschillen, dunkt mij.

Alleen al om deze reden moeten de Leeuwinnen de Spanjaarden met huid en haar verslinden. Want de halve finale wordt in Auckland gespeeld. Dan kunnen we vast het nuttige met het aangename combineren. Ik plan alvast een bezoekje aan het Auckland Museum.