Tevreden Virgil van Dijk: ’Ik voelde de gelijkmaker wel aankomen’

„Al met ben ik heel tevreden over deze dagen. We hebben een paar goede meetings gehad en lekker getraind. Verder is het altijd lekker om je meten met de beste landen, dat was vandaag niet anders. Duitsland is een geweldige ploeg met van voor naar achteren fantastische spelers, dat zag je ook bij vlagen. Maar wij hebben ook heel goed gespeeld in het laatste halfuur”, aldus de mandekker van Liverpool.

„Het is misschien wat makkelijk om nu te zeggen, maar ja, ik voelde het wel aankomen dat we gelijk gingen maken”, vervolgt Van Dijk over de treffer van Bergwijn. „De eerste helft was lastig, maar dan slaat de vermoeidheid in en worden voor beide teams ruimtes groter. Daar hebben we het laatste halfuur goed op ingespeeld. Ook het communiceren en lopen deden we na rust veel beter.”

Daley Blind

Daley Blind sluit zich aan bij zijn captain. „Het was een hele goede week samen. Voor ons is het een eerste stap richting het WK”, aldus de verdediger. „We hebben veel tactisch getraind en veel meetings gehad. Het was een zware week, maar ook een leuke.”

Oranje won zaterdag met 4-2 van Denemarken. Tegen Duitsland moest de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het initiatief tot halverwege de tweede helft aan de tegenstander laten. „Duitsland is gewoon een goede ploeg”, aldus Blind. „Als ze de ruimte hebben, kunnen ze het balletje aardig laten gaan. Soms worden de afstanden te groot. Dat moet je zoeken naar oplossingen. De tweede helft hebben we het goed opgelost en meer druk naar voren kunnen zetten.”

Bergwijn is het voetballen nog niet verleerd

De meest tevreden Oranje-speler was ongetwijfeld Steven Bergwijn, die drie keer scoorde in deze interlandperiode. „Bij de club kom ik niet veel aan spelen toe. Ik ben blij dat de bondscoach mij oproept, dat is niet vanzelfsprekend”, aldus Bergwijn, die hoopt dat zijn sterke optreden positieve gevolgen voor hem heeft bij de Spurs. „Ik zou het niet weten, we zullen het zien. Iedereen wil spelen natuurlijk. Ik moet mijn kopje omhoog houden en hard werken op de training. Dan gaan we zien wat er in de zomer gaat gebeuren.”

Het gebrek aan speeltijd brak Bergwijn in de interlandperiode bij Oranje niet op. „Voetballen verleer je niet. Maar natuurlijk voel je het wel dat je niet zoveel speelt. Het was leuk om hier weer even te zijn. We hebben een goede en leuke groep.”