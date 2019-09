Rentree lonkt voor Neymar bij PSG

Trainer Thomas Tuchel heeft de Braziliaans sterspeler weer opgenomen in zijn selectie. Hij maakte eerder nog geen gebruik van Neymar wegens diens onderhandelingen over een vertrek naar FC Barcelona. „Nu de transfermarkt gesloten is, heeft hij geen afleidingen meer”, zegt Tuchel in vooruitblik op de competitiewedstrijd tegen Strasbourg.

Barcelona en PSG kwamen er niet uit terwijl Neymar duidelijk maakte dat hij terug wilde keren naar de club die 222 miljoen euro voor hem ontving. In de zomer zei hij dat de beste herinnering uit zijn carrière de 6-1-winst van FC Barcelona was op PSG in de Champions League in 2017. Dat zal hem niet geliefd hebben gemaakt bij de Franse fans. „Ik heb geen controle over de reactie van onze supporters. Hoe meer je erover gaat praten hoe groter het wordt. Het leven van Neymar hier in Parijs is zo slecht nog niet”, aldus Tuchel.