Motorsportlegende Valentino Rossi maakt overstap naar vierwielers

De 42-jarige Italiaan, die eind vorig jaar afscheid nam na 432 grands prix en negen wereldtitels in de motorsport, stapt voor het Belgische team WRT in een Audi en zal in 2022 deelnemen aan de GT World Challenge Europe. De 24 uur van Spa staat onder meer op zijn programma.

„Iedereen weet dat ik altijd een grote fan ben geweest van autoracen en dat ik mogelijk zou overstappen op vier wielen zodra mijn MotoGP-carrière was beëindigd”, zei Rossi. „Nu ben ik volledig beschikbaar om me te wijden aan een autosportprogramma op hoog niveau en met de juiste professionele aanpak. Ik sta te popelen om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”

Rossi zet op zijn Audi nummer 46, hetzelfde nummer waarmee hij furore maakte in de motorsport en met name de koningsklasse MotoGP. Hij boekte 89 grandprix-overwinningen en 199 podiumplaatsen in de hoogste categorie.