Uitgekost in Madrid, maar een legende in Wales De jongen met flaporen die de wereld veroverde: Gareth Bale vloog hoog en zonk diep

Door Jürgen Geril Kopieer naar clipboard

Gareth Bale in 2006. Ⓒ ANP/HH

Gareth Bale (33) zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn carrière, zo liet hij maandag weten. De man won maar liefst vijf keer de Champions League met Real Madrid, maar is vooral een legende geworden in zijn vaderland Wales, dat hij voor het eerst sinds 1958 naar het WK leidde. Het jongetje uit Cardiff met flaporen heeft heel hoog gevlogen in zijn carrière.