’Ik wil niet zijn zoals iedereen’ Kamminga worstelde na Spelen, maar voelt zich vlak voor WK beter dan ooit

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Arno Kamminga: „Je hoort mij niet snel meer schelden of klagen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

„Het is bijna zover, hè?”, zegt Arno Kamminga (26) lachend wanneer hij net klaar is met een training in het Amsterdamse Sloterparkbad en buiten in het zonnetje aanschuift. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar doelt op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest, waar hij over precies een week aan zijn titeljacht begint. In een openhartig gesprek vertelt de schoolslagspecialist over onder meer het zwarte gat waarin hij heel even belandde na de Spelen van Tokio, de te leggen puzzel op sportief én menselijk vlak en zijn bijzondere wedstrijdvoorbereiding.