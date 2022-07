Ismael Saibari treedt uit schaduw in Lichtstadderby

„Ik heb een prima avond beleefd en een aantal highlights gezien”, doelde Van Nistelrooy vooral op de speler met de Spaans/Marokkaanse nationaliteit. Saibari (21), opgeleid bij Anderlecht en RC Genk, voegde zich twee jaar geleden bij PSV. In vijftig wedstrijden in de eerste divisie met Jong PSV kwam hij tot 8 goals en 11 assists. Dit is best aardig voor een aanvallende middenvelder, die tegen zijn stadgenoten op de flank speelde.

Vooral de goal na de rust was indrukwekkend. Saibari begon op eigen helft aan een lange ren. Die eindigde in het strafschopgebied van Eindhoven, waar hij doelman Nigel Bertrams kansloos liet. Zo trad hij in de lichtstadderby uit de schaduw. „Er zijn veel jonge jongens die het goed doen. Ik zal niet schromen om daar een keuze voor te maken als er aanleiding toe is”, zei Van Nistelrooy. Die werkte vorig seizoen bij Jong PSV al met Saibari en onderkent diens kwaliteiten.

Bekijk ook: PSV zit met Johan Cruijffschaal in maag drie dagen voor AS Monaco

Saibari sprak aan het begin van het vorig seizoen uitgebreid met de coach. In dat gesprek ging het over wat er nodig was om de stap naar PSV 1 te maken. „Ik ben nu op goede weg”, constateerde Saibari, die weet dat de concurrentie voor de posities waarop hij kan spelen moordend is. „Ik wil slagen bij PSV, laten zien dat ik capabel ben om in het eerste elftal te spelen. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken”, zei Saibari.

Van Nistelrooy was er blij mee. Die rekent voor het oefenduel van zaterdag met Real Betis op de terugkeer van Cody Gakpo en Guus Til. „Gutiérrez traint ook alweer met de groep mee”, wil Van Nistelrooy zoveel mogelijk spelers fit hebben voor de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijffschaal en het tweeluik met AS Monaco. „Veel spelers hebben minuten gemaakt en we hebben geen blessures. Dat is de belangrijkste winst”, aldus Van Nistelrooy na de stadsderby.